Прокуратура выявила множество нарушений в общественном транспорте Пермского края

Перевозчики нарушали режим труда и отдыха водителей и без контроля выпускали автобусы на линию. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае выявлены многократные случаи выпуска на линию пассажирских автобусов без проведения проверки технического состояния, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и их инструктажа, - сообщает ведомство.

Перевозчики нарушали режим труда и отдыха водителей и без контроля выпускали автобусы на линию. Устранение нарушений будет под контролем прокуратуры.

Проверить общественный транспорт поручил генпрокурор России Игоря Краснова.

Напомним, также на этой неделе Генпрокуратура сообщила, что собирается принять дополнительные меры по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствие с законодательством. Пермский край вошел в список регионов, где проведут дополнительную проверку.

В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги по электро-, тепло- и водоснабжению, а также водоотведению. В них были включены затраты сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений.