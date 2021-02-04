За сутки коронавирус обнаружили в 34 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 40645 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным за прошлые сутки коронавирус обнаружили в 34 территориях Пермского края – 279 случаев.

Больше всего заболевших в Перми - 144 жителя с COVID-19. Второе место занял Пермский муниципальный район, там 13 инфицированных. Третье место поделили между собой Березники и Краснокамский городской округ. В каждом из– по 11 заболевших.

В Добрянском городском округе COVID-19 подтвердился у 10 человек. По 8 жителей с коронавирусной инфекцией в Чайковском и Чусовском городском округе. В Губахе, Александровском муниципальном округе, Верещагинском и Соликамском городских округах COVID-19 у 5 человек (в каждой территории).

По 4 человека с коронавирусом выявлено в Лысьвенском городском округе, Сивинском и Частинском муниципальных округах. В Кудымкаре, Кунгуре, Большесосновском муниципальном районе, а также в Горнозаводском, Нытвенском, Суксунском и Чернушинском городских округах по 3 заболевших.

В Кизеле, Октябрьском и Чердынском городских округах, Березовском, Гайнском, Кишертском, Куединском и Юсьвинском муниципальных округах по 2 заболевших. В пяти территориях Пермского края по одному инфицированному - это Осинский городской округ, Кунгурский муниципальный район, Бардымский, Карагайский и Ординский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 40645 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.