WhatSapp, ВКонтакте и TikTok: МегаФон рассказал об онлайн-предпочтениях пермяков

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Впервые в топ-5 соцсетей Прикамья по итогам 2020 года попал TikTok. Любители развлекательного видео в нашем регионе подняли его сразу на четвертое место по популярности. Впрочем, лидером рейтинга остается ВКонтакте. Традиционно его пользователи активнее других делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают музыку и подкасты.

Второе место принадлежит Instagram, третья строчка за Одноклассниками. Крупнейшая соцсеть в мире - Facebook занимает лишь пятую строчку. Такими данными поделились специалисты МегаФона. Аналитики оператора проанализировали обезличенную информацию по объему передачи данных со смартфонов.

Где смотрят

Youtube и ВКонтакте остаются самыми популярными ресурсами, где жители Пермского края смотрят онлайн-видео. Каждый третий гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах. Связисты также рассказали: пермяки смотрят в три раза больше онлайн-видео, чем жители соседних регионов - Удмуртии и Коми.

Любимый мессенджер

По данным телеком-аналитиков, пермяки чаще общаются WhatsApp. Впрочем, по итогам 2020 года трафик, который приходится на этот мессенджер, всего лишь на несколько процентов превысил объем данных, переданных в Viber.

Какие смартфоны выбирают

Каждый пятый пермяк выходит в интернет со смартфона

Samsung, а каждый шестой использует Huawei, в топе популярных также закрепился Xiaomi, следом идет Apple. По количеству «яблочных» телефонов в сети пермяки в 3 раза отстают от свердловчан, но при этом, обгоняют остальных соседей – Кировскую область, Республику Коми и Удмуртию.