- Фото: архив "КП"

В СИЗО в Пермском крае покончил с собой заключенный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

В понедельник, 1 февраля, в СИЗО-2 в Соликамске нашли мертвого 44-летнего заключенного. Врачи пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно.

- При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия были вызваны сотрудники оперативно-следственной группы и прокуратуры Соликамска, а также в учреждение выехали представители ГУФСИН России по Пермскому краю. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН.

Известно, что погибший мужчина был ранее неоднократно судим.

Напомним, это далеко не первое ЧП, произошедшее в Соликамских местах лишения свободы. В 2019 году в сети появилось видео, где снято, как заключенные ИК-9, надругавшись над осужденным, жестоко избивают его за карточный долг. После этого следователи возбудили уголовное дело, а участников инцидента перевели в другую колонию. А за несколько недель до этого один из заключенных также покончил с собой, а второй предпринял попытку суицида.

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