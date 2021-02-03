В министерстве территориальной безопасности Пермского края прошли обыски

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В среду, 3 февраля, в министерство территориальной безопасности Пермского края и краевой многофункциональный миграционный центр нагрянули сотрудники регионального Управления ФСБ.

По данным «Коммерсант-Прикамье», оперативники изъяли некоторые документы, в том числе, и в кабинете замминистра Игоря Гончарова. По данным источника издания, спецоперация проходила в рамках проверки информации о возможном хищении 5 млн рублей под видом выполнения госконтрактов.

Также известно, что директор многофункционального миграционного центра Андрей Шилоносов уволился на прошлой неделе по соглашению сторон.