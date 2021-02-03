«Умер в больнице». В ДТП в Пермском крае погиб 36-летний мужчина

Автомобиль погибшего водителя. Фото: ГИБДД

В ДТП в Пермском крае погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Авария произошла 2 февраля в Суксунском районе Прикамья. В 20.50 по автодороге «Пермь – Екатеринбург» в направлении Екатеринбурга на «Волге» ехал 36-летний житель Свердловской области.

- По предварительной информации, на 115 км он превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движение, где допустил столкновение с большегрузом «Скания» с полуприцепом. В результате автоаварии водитель легкового автомобиля получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения и быть предельно внимательными за рулем.

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