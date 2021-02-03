Илья Полянский пропал 1 февраля.

В Перми пропал 27-летний Илья Полянский. С 1 февраля он не выходит на связь с близкими. Мама Ильи рассказала, когда видела его последний раз.

- 30 января Илья он отпраздновал свой день рождения, на следующий день они с другом ушли из дома в Кировском районе и больше мы его не видели, - говорит Оксана Полянская. – Телефон не отвечает, у него есть жена и маленький сын. Обзвонили всех друзей, нигде его нет. Мы места себе не находим. Бывало раньше, что пропадал, но ненадолго. В полицию пока не заявляли, надеемся, что вернется.

Если у вас есть информация о местонахождении Ильи Полянского, просьба позвонить по телефону: 89504419254, Наталья.