В Пермском крае мужчина выскочил из горящего дома босиком

Кадр видео: Станислав Атаманов.

Сегодня днем в Березниках на улице Островского произошел пожар в большом частном доме. Видео в социальной сети опубликовали очевидцы. На нем мужчина босиком, в куртке на голое тело рассказал, что произошло.

- Мы отдыхали дома с подругой, я чувствую дым, выхожу на улицу, уже все в огне, - говорит хозяин дома. - Пожарных вызвали соседи, я оставался в нем до последнего. Дом мне достался от моего прадеда. Он с войны пришел и пять лет его строил. Скорее всего проводка загорелась.

Огонь очень быстро охватил все строение, пожарные проливали его водой из цистерн, но потом она закончилась и им пришлось откапывать от снега люки, чтобы наполнить цистерны вновь, но там временем, дом полностью сгорел. Соседи мужчины, у которого сгорел дом вынесли ему носки и обувь.

- Участок есть, дом построим, - сказал погорелец.