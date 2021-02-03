- Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае нашли погибшим 16-летнего жителя Лысьвы. Знакомые рассказали, что он покончил с собой.

Утром в воскресенье, 30 января, в квартире одного из домов в Лысьве нашли погибшим 16-летнего Кирилла*. В местном отделении следственного комитета сообщили, что проводят проверку и выясняют мотивы, которые привели к трагедии.

Друзья и знакомые шокированы роковым поступком Кирилла и не могут понять, почему парень решил самостоятельно покинуть этот мир.

В посте о гибели подростка близкий друг написал: «Умер друг, но необычной смертью. Я ее вовеки не приму».

- Он был всегда жизнерадостным и отзывчивым человеком. В этом году хотел поступить в училище. В мае ему могло бы исполниться 17 лет. Никто не может понять, что стало причиной самоубийства. Ни в семье, ни с друзьями у него не было конфликтов, - рассказала подруга погибшего парня.

*Имя погибшего изменено.

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