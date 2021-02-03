«Азот» - победитель престижной премии в области связей с общественностью

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал победителем X Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Приволжье. Антикоронавирусный проект «Ладошки здоровья» пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» назван победителем в номинации «Антикризисные коммуникации в период пандемии».

52 проекта были представлены на конкурс в этом году, из них в шорт-лист вошли 18 работ из 6 регионов ПФО: Нижегородской и Саратовской области, Республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республики и Пермского края. Защита проектов проходила онлайн. По мнению компетентного жюри, пресс-служба филиала «Азот» показала высокий уровень профессионализма и способность быстро и креативно отвечать на вызовы времени.

Игорь Минтусов, председатель жюри конкурса, глава первой российской PR-компании "НИККОЛО М" (г. Москва), президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC), вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО):

- Особый интерес жюри вызвали проекты, заявившиеся во «временную» номинацию этого года – «Антикризисные коммуникации в период пандемии». Главный критерий оценки проектов – их воздействие на целевую аудиторию. Эксперты также учитывали оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, эффективность. Проект «Ладошки здоровья» полностью соответствует всем этим требованиям. Неудивительно, что все члены жюри отдали свой голос именно за этот проект.

«Ладошки здоровья» уникальный назидательно-профилактический проект пресс-службы филиала «Азот». В его основе – личные истории сотрудников предприятия, которым пришлось столкнуться с инфекцией COVID-19. Съемки и монтаж были произведены силами пресс-службы. Первыми героями проекта стали члены семьи Ивана Губаля, сотрудника предприятия. Азотчик с супругой и двумя полуторогодовалыми детьми проходили лечение в Перми. Находясь в больнице, дети нарисовали рисунок с протянутыми к солнцу детскими ладошками. Именно этот рисунок и стал логотипом проекта с названием «Ладошки здоровья», посвященного борьбе с COVID-19. Проект состоит из восьми серий. Заключительная серия - интервью врача-инфекциониста Татьяны Танкеевой – в первый день просмотра набрала в сети Интернет более 40 000 просмотров.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Один из самых важных результатов проекта - обратная связь. Мы использовали формат доверительной беседы. Без сценариев и отбора героев. Каждый желающий мог поделиться своей историей: независимо от должности, статуса и умения говорить. Особо отмечу, что в итоге получился проект вне границ. Он обращен к каждому человеку и будет понятен и в России, и за рубежом.

Тизер проекта «Ладошки здоровья» можно посмотреть по ссылке.

Для справки:

Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье проводится с 2011 года. Она входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и престижных в области общественных связей в России и за рубежом. Региональные этапы проходят также в г. Вашингтон (США) и в Чехии под патронатом президента Чешской республики.