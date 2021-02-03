В Пермском крае 279 новых случаев коронавирусной инфекции

Общее число инфицированных в Пермском крае - 40 645. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным Роспотребнадзора в Пермском крае за прошлые сутки коронавирус выявили еще у 279 человек. Из этого числа: 75 человек проходят лечение в больницах, 204 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых заболевших - 112 пациентов мужчины, 167 – женщины, среди заболевших 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 69 человек, 118 в возрасте 50-64 и 72 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае - 40 645. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 2 февраля – 0,98).