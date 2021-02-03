Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

10-летняя девочка находится в реанимации после катания на тюбинге в центре Перми

Ребенок получил серьезную травму головы
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
"Скорая" отвезла ребенка в больницу.

"Скорая" отвезла ребенка в больницу.

Фото: архив "КП"

Вчера вечером в скорую помощь Перми поступило сообщение о травме ребенка. 10-летняя девочка каталась на тюбинге в районе дома на Комсомольском проспекте, 11. Неуправляемая надувная «ватрушка» стала причиной травмы, ребенок сильно ударился головой. Приехавшие на место медики отвезли девочку в больницу.

По информации Пермской краевой клинической больницы ребенок находится в реанимации.

«В данный момент пациенту проводится весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в отделении анестезиологии и реанимации КДКБ. Состояние ребенка тяжелое», - сообщили в больнице.

ЧП