10-летняя девочка находится в реанимации после катания на тюбинге в центре Перми

"Скорая" отвезла ребенка в больницу. Фото: архив "КП"

Вчера вечером в скорую помощь Перми поступило сообщение о травме ребенка. 10-летняя девочка каталась на тюбинге в районе дома на Комсомольском проспекте, 11. Неуправляемая надувная «ватрушка» стала причиной травмы, ребенок сильно ударился головой. Приехавшие на место медики отвезли девочку в больницу.

По информации Пермской краевой клинической больницы ребенок находится в реанимации.

«В данный момент пациенту проводится весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в отделении анестезиологии и реанимации КДКБ. Состояние ребенка тяжелое», - сообщили в больнице.