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Происшествия

В Перми 2-летний ребенок звал на помощь из окна многоэтажки

Очевидцы рассказали, что произошло
Анна Маркова
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На помощь мальчику приехали спасатели.

На помощь мальчику приехали спасатели.

В Перми на улице Красные Казармы прохожие услышали детские крики из окна многоэтажки на втором этаже. На подоконнике стоял маленький мальчик, дергал за ручку и звал на помощь.

По словам очевидцев, створка была открыта сверху, он говорил, что дома один, родители ушли, а ему нужно выйти. Прохожие вызвали спасателей, на место приехала группа. Спасатели приняли решение проникнуть в квартиру через окно, но пока они готовились, к дому пришла бабушка внука.

По словам источника, женщина вышла из квартиры, чтобы забрать из детского сада старшего внука. С мальчиком в квартире было все в порядке, однако, теперь взрослым предстоит разговор с сотрудниками ПДН.

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