В Перми соседи вынесли из горящей квартиры мужчину

Фото: кадр видео ВКонтакте Орджо LIFE (Подслушано г. Пермь)

Пожар произошел 2 февраля около 21 часа на улице Карбышева, 32 (Орджоникидзевский район). Дым почувствовали соседи. Они открыли дверь квартиры на третьем этаже, откуда повалил густой дым.

Горел матрас, а рядом лежал пожилой мужчина. Соседи вытащили его из квартиры, он был в сознании, но надышался угарным газом. Загоревшийся матрас потушили несколькими ведрами воды. На место также прибыли пожарные и «Скорая». Медики осмотрели 82-летнего хозяина квартиры и приняли решение его госпитализировать.

По информации источника, пострадавший был в алкогольном опьянении, причиной возгорания стала неосторожность при курении.