В ближайшие дни температура воздуха в Прикамье будет переходить от минуса к плюсу

5 февраля на юге Пермского края может потеплеть до +2 градусов. Фото: архив "КП"

В Пермский край идет чреда снегопадов, а также в регионе ожидаются температурные качели, на этой неделе синоптики прогнозируют в регионе морозы и потепление. По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среда, 3 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14, -9º, при прояснениях до -19º, днем -13,-8º.

4 февраля облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -20,-15º, днем -9,-4º, на севере до -14º.

Погода изменится 5 февраля будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10,-5º, в горах и на севере -16,-11º, днем на юге -3,+2º, на севере -9,-4º.