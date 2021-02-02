«Иномарка врезалась в грузовик». На трассе Пермь – Екатеринбург попали в аварию десятилетняя девочка и ее мать

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В понедельник,1 февраля, 34-летняя женщина вместе со своей 10-летней дочерью ехала по трассе Пермь – Екатеринбург со стороны Перми. На 195-м километре автодороги она не справилась с управлением, ее «Ниссан Ноут» занесло, автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Скания», который двигался со стороны Екатеринбурга. За рулем грузового автомобиля находился 44-летний мужчина.

- В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан Ноут» и ее дочь с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу города Красноуфимска, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Водитель грузовика не пострадал.

По мнению сотрудников ГИБДД, причиной происшествия стало то, что женщина, имеющая 13-летний стаж вождения, в этот день не учла скорость движения, дорожные и метеорологические условия.