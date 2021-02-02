Пермский университет уходит от дистанта

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С 8 февраля студенты Пермского университета вернутся к очной форме обучения. Но не все. Первокурсники, студенты выпускных курсов, студенты магистратуры с понедельника вернутся в аудитории. А студенты средних курсов и те, кто обучается в очно-заочной и заочной форме, продолжат учебный год в дистанционном формате.

- Выпускным курсам сейчас особенно важно выйти на подготовку к ВКР, а первокурсникам все-таки встроиться в университетскую среду, - отметили в ПГНИУ. - Если учебные занятия требуют использования лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, то они будут проводиться в аудиториях университета.

Преподаватели старше 65 лет и те, кто имеют хронические заболевания, продолжат вести занятия дистанционно.

В Пермском университете напомнили о том, что при посещении кампуса нужно использовать защитные маски, санитайзеры и соблюдать социальную дистанцию.