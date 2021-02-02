«Хотела спасти мужа и попала под суд». Пермячку обвинили в даче ложных показаний

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23-летняя жительница Орджоникидзевского района Перми подала заявление в полицию на то, что муж избил ее. Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью дошло до суда. Но тут девушка решила отказаться от своих показаний и сообщила, что муж совсем не виноват, а синяки и ушибы у нее появились после неосторожного падения на пол.

В ходе судебного заседания было установлено, что все-таки травмы пермячке нанес муж, а она просто хотела спасти его от уголовной ответственности за преступление. В итоге девушка сама попала под суд. Ее признали виновной в даче ложных показаний и приговорилик штрафу в размере пять тысяч рублей.

- Несмотря на отказ от дачи показаний, изобличающих ее супруга в противоправных действиях в отношении жены, мужчина был признан виновным в совершении преступления, - рассказали в прокуратуре.