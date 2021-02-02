На видео попали последние секунды жизни погибшего в Перми парня

Фото: скриншот видео паблика @сhp_59/instagram

Камера, установленная на домофоне жилого дома, сняла последние секунды жизни упавшего с пермской высотки молодого человека.

Напомним, во вторник, 2 февраля, с дома по улице Тургенева, 33д в Мотовилихинском районе упал молодой человек. Как сообщил "КП" очевидец, трагедия произошла в промежуток с 12.00 до 13.00.

- 16-летний парень упал с 20-го этажа. Разбился насмерть. Его родители еще даже не знают о произошедшем, - сообщал "КП" очевидец.

В пресс-службе министерства здравоохранения по Пермскому краю сообщили, что на вид погибшему не 16, а 30-35 лет. Однако источник, знакомый с ситуацией сообщил "КП", что материалы проверки передали в следственный комитет, что может говорить о том, что погибший мог быть несовершеннолетним, либо смерть может носить криминальный характер. В любом случае официальная причина смерти и возраст погибшего будут известны после проверки.

Автор видео сообщил о произошедшем так: "Он был молодым, был в домашнем, упал в 12 часов, пролежал три часа пока тело не убрали".