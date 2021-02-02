«Плату брали незаконно». В Прикамье инвалидам вернули полмиллиона рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Обитатели Соликамского дома- интерната для престарелых и инвалидов обратились в прокуратуру с жалобой на то, что администрация социального учреждения брала с них за проживание слишком большие суммы.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что администрация Соликамского дома- интерната взимала плату со своих пациентов, большинство которых инвалиды, из расчета75поцентов от получаемой пенсии.

- Действующее законодательство предусматривает удержание денежных средств за социальное обслуживание в размере среднедушевого дохода гражданина, - пояснили в краевой прокуратуре.

Прокурор Соликамска внес руководителю дома-интерната представление, в котором потребовал пересчитать и возвратить незаконно удержанные суммы.

В итоге с семью престарелыми гражданами перезаключены договоры об изменении размера платы за предоставление социальных услуг, еще 22 инвалидам вернули в общей сложности 539 тысяч рублей.