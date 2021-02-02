В Перми женщина сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП произошло в Индустриальном районе 1 февраля. Фото: Василий Вахрин

В Перми 1 февраля в 8 часов утра произошло ДТП с участием ребенка. Как сообщает ГИБДД по городу Перми, по улице Семченко со стороны улицы Советской Армии в сторону улицы 9 Мая ехал автомобиль «Хендай Гетц». За рулем была 54-летняя женщина. В районе дома № 19 по улице Семченко, она сбила ребенка.

«По предварительной информации 8-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщает ГИБДД.

Школьник получил ушибы, ему рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства.