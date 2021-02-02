В Пермском крае завышалась стоимость услуг ЖКХ

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Генпрокуратура собирается принять дополнительные меры по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствие с законодательством. Пермский край вошел в список регионов, где проведут дополнительную проверку.

Ведомство сообщает, что в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги хозяйствующих субъектов по электро-, тепло- и водоснабжению, а также водоотведению путем необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений.

«С учетом складывающейся обстановки Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении», - сообщается на сайте Генпрокуратуры.