В Перми с 20-го этажа выпал молодой мужчина

Дом, с которого упал подросток. Фото: @chp_59/instagram

Во вторник, 2 февраля, с дома по улице Тургенева, 33д в Мотовилихинском районе упал мужчина. Как сообщил "КП" очевидец, трагедия произошла в промежуток с 12.00 до 13.00.

- 16-летний парень упал с 20-го этажа. Разбился насмерть. Его родители еще даже не знают о произошедшем, - сообщил "КП" очевидец.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе министерства здравоохранения по Пермскому краю сообщили, что на вид погибшему не 16, а 30-35 лет. В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что погибший мужчина не проживал в этом доме.