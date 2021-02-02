«Положили сумку в снег и ушли». В Перми спецслужбы проверяли информацию бдительных горожан

Правоохранители проверяли информацию о подозрительной сумке. Фото: Василий Вахрин

Сегодня ночью спецслужбы приехали проверять информацию от бдительных горожан. В три часа ночи из окна своей квартиры они увидели, как двое молодых людей вышли из подъезда на улице Уинской с подозрительной сумкой. Мужчины положили ее в снег и зашли обратно в подъезд. Жильцы дома тут же позвонили в полицию.

Правоохранители приехали на вызов. По информации источника, в сумке, которую вынесли в снег находились инструменты, опасных устройств в ней не обнаружили.