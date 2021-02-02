В Прикамье за сутки выявили 281 заболевшего коронавирусной инфекцией

Среди заболевших коронавирусом за сутки 10 детей. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за минувшие сутки выявлен 281 новый случай заражения коронавирусом. Минздрав региона сообщает о том, что 57 человек проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

С начала пандемии заболевших ковидом в Пермском крае уже 40 366. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 1 февраля – 0,98).

Из новых заболевших - 108 мужчин, 173 – женщины, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 17 человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 106 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет.