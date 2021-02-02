Евгений Касперский побывал в Пермском крае

Евгений Касперский побывал в Кунгуре. Фото: Инстаграм Евгения Касперского.

Создатель антивируса Евгений Касперский, рассказал в своем Инстаграм, как побывал в Кунгуре. Оказался он здесь благодаря автопробегу по России. Касперский погулял по городу, увидел своими глазами достопримечательность «Пуп земли» и, кончено, побывал в Кунгурской ледяной пещере.

Бизнесмен рассказывает подписчикам своего Инстаграма: «Кунгурская ледяная пещера - одна из крупнейших в мире гипсовых пещер: длина 5700м, для туристов открыто примерно 1500м. Здесь 58 гротов, 70 озёр, 146 "органных труб". Внутри - "евроремонт", светодиодная подсветка и познавательные экскурсии с погружением в историю края. Но если вы думаете, что это единственная достопримечательность Кунгура, то приезжайте сами убедиться, что это не так. Город очень уютный, живой, с богатым историческим наследием. Здесь много интересных строений, церквей с оригинальными куполами, видов с крутых берегов в разные стороны. Жителей Кунгура правильно называть кунгуряки (кунгуряк, кунгурячка).

Кстати, кто знает откуда, кто и как придумал такие купола? Это не новгородские "шлемы", не московские "луковки", а что-то отдалённо напоминающее верхушку новогодней ёлки - "луковка" на ножке».