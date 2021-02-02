В ночном пожаре в Перми погиб мужчина

На пожаре в Перми погиб мужчина. Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Сегодня около 5 часов утра произошел пожар на улице Мира, 103 в Перми. Дым шел из квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарные приехали на вызов, в квартире горели домашние вещи на площади 6 квадратных метров. В комнате огнеборцы обнаружили 62-летнего мужчину, он погиб. Жильцов дома эвакуировать не пришлось, пожарные быстро локализовали и ликвидировали пожар.

- По факту пожара проводится проверка, причины возгорания будут установлены специалистами, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.