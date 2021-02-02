Пермяки в первую очередь рефинансируют кредитные карты

Фото: Райффайзенбанк

Главным образом жители Перми рефинансируют кредитные карты, показал анализ заявок в Райффайзенбанке. В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего рефинансируют потребительские кредиты.

«Спрос на рефинансирование кредитов рос в течение всего прошло года. Возможностью просто и быстро снизить финансовую нагрузку на понятных условиях по ставке единой 7,99% воспользовались многие клиенты, – отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. – Мы рады, что наши клиенты оценили преимущества наших программ и объединяли до пяти разных займов, даже из разных банков, в один. Это не только финансово выгодно, но и позволяет избежать просрочек из-за разных дат платежей».