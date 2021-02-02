В Перми мужчина пришел в магазин за водкой с огромным ножом

Фото: кадр видео ГУВД по Пермскому краю.

На днях в один из супермаркетов Перми зашел молодой человек. Он взял с витрины две бутылки водки и, минуя кассу, пошел к выходу. Его попытался остановить сотрудник магазина, тогда мужчина вытащил из кармана огромный нож и пригрозил сотруднику. Затем преступник убежал.

Директор супермаркета позвонила в полицию, на место выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. По горячим следам подозреваемого в разбойном нападении задержали.

- Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 25-летний пермяк, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. Стражи порядка изъяли у молодого человека нож и похищенное. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.