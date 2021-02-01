В Прикамье налетчики с револьвером напали на ломбард

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Двое отсидевших в колонии жителей Пермского района разработали план. Они изготовили «ствол» и отправились грабить ломбард, расположенный в Перми на улице Ленина, в котором скупают золото. Им удалось осуществить задуманное – сразу их не поймали. Но позже все же вычислили, и оба оказались на скамье подсудимых.

- Вооружившись самодельным револьвером, в октябре прошлого года они совершили разбойное нападение на ООО «Дельта Ломбард», - рассказали в прокуратуре Пермского края. - До приезда наряда вневедомственной охраны преступникам удалось скрыться с места преступления.

Налетчиков судили по статьям о разбое и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

- Пермский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 7 годам 6 месяцам, другого к 9 годам лишения свободы, - сообщили в прокуратуре. - Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии строгого режима.