В Перми стрела башенного крана упала на дом

Пермяки услышали грохот со стройки и вызвали спасателей. Фото: Анна Маркова

В Перми на улице Гашкова сегодня ночью местные жители услышали грохот. Было очевидно, что исходил он с ближайшей стройки 20-этажного дома. К тому же с виду пропала стрела башенного крана, которая раньше работала возле него. Пермяки предположили, что грохот могло вызвать его падение и позвонили в экстренные службы.

Выяснилось, что стрела башенного крана упала на край строящегося жилого дома. Она лежит на плите балкона последнего 20-го этажа. Будка крановщика не была повреждена.

На место приехали спасатели, угрозы близлежащим домам от падения стрелы не было. Спасатели огородили сигнальной лентой выезды из дворов близлежащих домов и выставлена охрана. Работу по демонтажу башенного крана должны начать сегодня.