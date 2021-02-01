С крыши дома в центре Перми на 20-летнего парня обрушилась снежная лавина

Молодой человек обратился в травмпункт после падения на него снега и льда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми 31 января в центре Перми на 20-летнего мужчину с крыши дома рухнула снежная лавина из смеси снега и льда. ЧП произошло днем на Комсомольском проспекте в районе ЦУМа. Через несколько часов молодой человек обратился в травмпункт, чтобы зафиксировать травму.

Напомним, 9 января, в Перми - на улице Краснова. У дома № 25 произошло обрушение деревянного перехода около дома, в котором ведется капитальный ремонт. Доски не выдержали тяжести снега. Из под завалов извлекли двух женщин 29 и 70 лет. Пожилая пермячка впоследствии скончалась в больнице.