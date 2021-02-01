В Пермском крае еще 284 человека заболели коронавирусом

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 40 085. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прикамье коронавирус за минувшие сутки обнаружили еще у 284 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что 66 человек проходят лечение в больницах, 218 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Новые заболевшие - 118 мужчин, 166 – женщин, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 6 человек, от 30 до 49 лет – 51 человек, 141 в возрасте 50-64 и 76 человек старше 65 лет.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 40 085. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 31 января – 0,98).