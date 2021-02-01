В Перми три собаки напали на женщину

Собаки напали на женщину в микрорайоне Кислотные дачи. Фото: Василий Вахрин

В Перми произошел очередной случай нападения бездомных собак на горожан. На этот раз стая атаковала женщину на улице Краснодонская, в районе дома №7. По информации источника «КП», три бездомные собаки с бирками на ушах стали лаять и бросаться на нее, порвали одежду.

Женщина смогла отбиться от бродячих псов, но далеко они не ушли. В одном квартале от места нападения собак на женщину находится школа.

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