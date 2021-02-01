Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Перми три собаки напали на женщину

Агрессивная стая набросилась на нее на улице Краснодонская
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Собаки напали на женщину в микрорайоне Кислотные дачи.

Собаки напали на женщину в микрорайоне Кислотные дачи.

Фото: Василий Вахрин

В Перми произошел очередной случай нападения бездомных собак на горожан. На этот раз стая атаковала женщину на улице Краснодонская, в районе дома №7. По информации источника «КП», три бездомные собаки с бирками на ушах стали лаять и бросаться на нее, порвали одежду.

Женщина смогла отбиться от бродячих псов, но далеко они не ушли. В одном квартале от места нападения собак на женщину находится школа.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Вцепилась в лицо». Овчарка напала на 10-летнего школьника в Пермском крае

Ребенок на пять минут вышел на улицу вынести мусор, а вернулся домой в крови с ранами на лице и теле (подробнее...)