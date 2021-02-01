«Столб огня высотой 10 метров». В Перми на производстве произошло ЧП

ЧП на производстве произошло в Орджоникидзевском районе. Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Перми рано утром 31 января на предприятии по производству и продаже бурового оборудования в Орджоникидзевском районе произошел пожар. Огнеборцев вызвали на улицу Репина, 127.

Они приехали на место и обнаружили, что на территории производства, на газораспределительной станции происходит факельное горение - 10 метров.

По информации источника «КП», во время ЧП никто не пострадал, пожар бы потушен. Возможная причина пожара - разгерметизация газового оборудования.

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