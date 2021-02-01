В Пермском крае директору садика присудили 150 тысяч штрафа за растрату полмиллиона

Директор садика приписывала в группы несуществующих детей и получала субсидию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре вынесли приговор директору частного детского сада. Ее обвиняли в мошенничестве в крупном размере. 25-летняя женщина незаконно получили более полумиллиона государственных денег.

В 2016 году она открыла частный детский сад. Ежегодно до 2019 года предоставляла в Министерство образования и науки Пермского края документы, с ложными сведениями, чтобы получить больший размер субсидии, предусмотренной краевой программой.

- Предприниматель указывала в документах недостоверную информацию о численности воспитанников, количестве дней посещения и получения ими дошкольного образования, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - Все это влияло на размер субсидий.

Таким образом, директор частного сада незаконно получила 515 тысяч рублей. Субсидию потратила по своему усмотрению, в том числе на личные нужны. В ходе следствия ущерб был ею возмещен.

Суд признал ее виновной и назначил выплатить штрафа - 150 тысяч рублей в доход государства.