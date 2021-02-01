Буренка на связи: «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в поселок Буренка на юге Прикамья

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету отдаленный поселок Буренка в Чайковском районе Пермского края. Для этого связисты построили 50 км оптических сетей связи от Чайковского к населенному пункту с необычным названием.

Поселок Буренка расположен в восьми километрах от Зипуновского сельского поселения. Туда ведет лишь одна дорога, которая в межсезонье становится труднопроходимой, жителям населенного пункта особенно важно было оставаться на связи в непогоду. Благодаря работе специалистов «Ростелекома» жители частных домов Буренки получили интернет на такой же скорости, как в мегаполисах – до 200 Мбит/с

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелекома»:

«По итогам нашего строительства у каждого дома поселка появилась собственная выделенная линия связи, а это гарантирует устойчивость сигнала, защищает абонентов от несанкционированного доступа и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, видеосерсвис Wink, видеонаблюдение, цифровую телефонию, а также сервисы “Умного дома”. Компания планомерно и на постоянной основе ведет работы по предоставлению доступа в интернет жителям удаленных населенных пунктов: только в 2020 году оптика пришла в 40 малоэтажных сел и деревень юга Прикамья. Работы проводятся за счет собственных средств “Ростелекома“».

Строительство телекоммуникационной инфраструктуры к поселку Буренка позволило охватить сетью и соседнее село Зипуново. Теперь сельская школа, в которой учатся дети и из Буренки, обеспечена высокоскоростным доступом в интернет. Развивается и местный бизнес: хозяин частной лесопилки установил камеры видеонаблюдения «Ростелекома» для удаленного контроля рабочих процессов.

В 2021 году компания «Ростелеком» продолжит работу по строительству оптических линий на юге Прикамья. В планах у цифрового провайдера – подключение высокоскоростного интернета в малоэтажных населённых пунктах Октябрьского, Чайковского, Чернушинского районов и старт работ по строительству оптики в населённые пункты Куединского и Осинского районов Пермского края.