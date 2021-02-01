«Граната и полкило пороха». В Пермском крае у мужчины обнаружили боеприпасы

Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В Березниках полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В частном доме в поселке Орел полицейские обнаружили в пакете с автозапчастями одну ручную гранату, а в напольной тумбе были найдены дымный порох массой 400 граммов и 7 патронов 12-го калибра.

«Взрывотехническая и баллистическая экспертизы подтвердили, что граната является взрывчатым устройством, предназначенным для поражения цели, также относятся к категории боеприпасов», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Подозреваемый 55-летний местный житель рассказал, что оружие куплено еще в 90-е годы, осталось ему от умершего отца, который был охотником.

В ГУВД напоминают, что добровольно сдавшее оружие освобождается от ответственности.