В Пермском крае 2 508 человек лежат в больницах с коронавирусом и пневмонией

На утро 1 февраля 39 801 человек заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае по информации Минздрава региона за предыдущую неделю из больниц было выписано еще 1799 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

На сегодня, 1 февраля, список вылечившихся пополнился еще 88 жителями. Ранее они были госпитализированы в больницы с коронавирусной инфекцией, а также проходили лечение амбулаторно.

Всего с COVID-19 справились 33 045 жителей пермского края. Под наблюдением специалистов остаются 3 816 жителей Пермского края.

«В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 4 166 коек, стационарная медпомощь оказывается 2 508 пациентам, из них – 1 311 с COVID-19, остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус», - рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.

На утро 1 февраля 39 801 человек заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии.