В Пермском крае синоптики обещают порывы ветра до 18 м/с

В Пермском крае 1 февраля синоптики прогнозируют местами порывы ветра до 18 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае 1 февраля синоптики прогнозируют местами порывы ветра до 18 м/с.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах гололед. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха –7,–2º, ночью по северу и востоку в отдельных районах до –12º.

2 февраля облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха –4,–2º.

3 февраля облачно с прояснениями, умеренный снег, местами сильный. Ветер юго-западный 4–11 м/с. Температура воздуха ночью –8,–4º, днем –5,–1º.