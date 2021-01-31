В прикамском городе из кранов вместо воды пошел раствор глины с песком

Вот такая нереальная водичка побежала из кранов. Фото: страница ВК группы «Пермский край Реальный край».

Письмо отчаяния опубликовали на странице ВКонтакте паблика «Пермский край Реальный край» жители Кизела.

- У нас уже четвертая авария за последнюю неделю! – возмущаются кизеловцы. - Когда наши власти начнут реагировать? Детские садики не работают! Мы больше недели живем без воды! Включают ее на 2-3 часа в день. До кого-то она вообще не поднимается. На пятых этажах ее просто не дождаться. Качество воды вообще оставляет желать лучшего: глина и песок! При этом стоимость коммунальных услуг растет! Все лето еженедельно отключали воду для проведения ремонтных работ, но что ремонтировали то?

- У нас в каждом маленьком депрессивном городе так: в Красновишерске замерзают без тепла, в Кизеле и Гремячинске нет воды, в Александровске вообще главу выбрать год не могут, - пишет в комментариях один из пользователей соцсети.

- Впору колодцы выкапывать возле многоквартирных домов у нас в Кизеле, - соглашается с ним другой.

Кизеловские власти пока никак не отреагировали на этот пост в соцсети.

Зато на страничке ВКонтакте главы города опубликована информация об успехах коммунальщиков: «Две управляющие компании Кизела вошли в рейтинг лучших компаний Пермского края».