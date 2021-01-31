Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрировали в 28 территориях Прикамья

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Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки коронавирус вы явлен у 286 жителей Пермского края.

За прошедшие сутки наибольшее число случаев – 129 – выявлено в Перми. На втором месте по числу выявленных заболевших Пермский район, где подтверждено 26 случаев, на третьем – Березники, Краснокамский и Кунгурский округа (по 11 случаев). В Горнозаводском округе COVID-19 обнаружен у 10 человек, в Чусовском округе у 9.

В Чайковском, Верещагинском и Лысьвенском округах вирус выявлен у 8 пациентов, в Карагайском муниципальном округе – 6, в Осинском и Еловском округах – по 5. По 4 случая коронавируса подтверждено в Кудымкаре, Нытвенском, Красновишерском, Бардымском и Уинском округах, 3 – в Юсьвинском округе. По 2 случая COVID-19 выявлено в Звездном, Кунгуре, Суксунском, Соликамском, Очерском, Октябрьском и Куединском округах.

По одному заболевшему выявлено в Ординском и Березовском округах.

За сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов в 28 территориях Пермского края.

Всего за период диагностики COVID-19 в регионе инфекция была официально подтверждена у 39801 жителя.