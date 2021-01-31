В Прикамье выявили 286 случаев заражения коронавирусом

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В Роспотребнадзоре сообщили о заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.

В Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 48 человек проходят лечение в больницах, 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 39 801. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 30 января – 0,98).

В числе 286 новых инфицированных 133 пациент мужского пола, 153 – женского, среди заболевших 17 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 88 в возрасте 50-64 и 74 человека старше 65 лет.