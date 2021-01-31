В Перми официально объявили о начале «бескондукторной» реформы на городском транспорте

"Четверка" - один из 3 экспериментальных маршрутов. Фото: Андрей МАТЛИН

Пермякам в последний раз напомнили о том, что с понедельника, 1 февраля, на трех пермских маршрутах начнется эксперимент по отказу от кондукторов и переходу на электронную систему оплаты проезда. В конечном счете, это позволит не тратить почти 500 миллионов рублей на оплату 2 тысяч кондукторов.

Официальное сообщение о начале эксперимента разместили сегодня, 31 января, на сайте администрации Перми.

- В автобусах №4 и №80, а также в трамвае №6 в тестовом режиме запустят прием оплаты проезда без участия кондуктора, - говорится в сообщении. - Для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов:

– с 1 по 7 февраля кондукторы будут продолжать сбор наличной оплаты проезда. Если пассажир использует безналичный способ, но ему требуется билет для совершения дальнейшей пересадки, то нужно будет обратиться к кондуктору. Остальная безналичная оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы;

– с 8 по 14 февраля кондукторы принимать оплату за проезд не будут. Они будут находиться в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам. Вся оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса или трамвая;

– с 15 февраля кондуктор будет отсутствовать в салоне автобуса или трамвая.

В горадминистрации сообщили, что оплату проезда необходимо осуществлять сразу после посадки пассажира в транспортное средство.

- С 1 февраля контролеры МКУ «Гортранс» будут ежедневно осуществлять проверки на маршрутах, где запущен тестовый режим бескондукторной оплаты, - напомнили пермякам. - В случае выявления безбилетного пассажира, будет составлен акт об административном правонарушении и в дальнейшем наложен штраф в размере 500 рублей, за повторное правонарушение – 1 000 рублей.

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