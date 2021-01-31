В Перми рассказали, в каких домах в феврале отключат воду

Опять нет воды! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Индустриального района Перми уже пережили массовое отключение в домах водоснабжения, которое перенесли на конец месяца из-за морозов.

Жильцам многих других пермских домов предстоит это испытать в феврале: в связи с потеплением ремонтные работы на водопроводных сетях возобновились. Пока в компании «Новогор-Прикамье» сообщили о своих планах на первую декаду февраля. Они предупредили, где отключат воду в следующие выходные.

В субботу, 6 февраля, с 9.30 до 18.00 водоснабжение отключат в домах на улицах:

- Героев Хасана, 113, 123;

- Центральная Ферма, 1, 2, 4А, 5, 8, 10, 11, 15.

С субботы на воскресенье, с 10.00 6 февраля до 10.00 7 февраля воды не будет в домах на следующих улицах:

- Бригадирская, 2, 4, 8, 9, 12, 20, 26;

- Загарьинская, 3, 6;;

- Козьмы Минина, 1А, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11А;

- Коломенская, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24А, 26, 30, 32, 34, 49, 55, 57;

- Косьвинская, 1А, 6, 9, 11;

- Краснополянская, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20А, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;

- Кустовая, 1, 2, 7;

- Нейвинская, 9, 10, 10/1, 10А, 12, 14;

- Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 11, 14, 14А, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29, 30, 30А, 32, 34, 35, 35А, 36, 36А, 38А, 40А, 41, 42, 43.