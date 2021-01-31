На Прикамье надвигаются снегопады и туманы

- Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае по-прежнему стоят теплые деньки. Сегодня днем, в воскресенье, погода будет сравнительно комфортной, в отличие от субботнего дня время от времени будет выглядывать даже солнце. Немного подпортит впечатление от последнего дня января южный ветерок, впрочем, не слишком сильный.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем, в воскресенье, температура воздуха будет от -2 до -7 градусов, с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер – от 6 до 11 метров в секунду.

Синоптики подвели январские погодные итоги. Как отмечают специалисты ГИС-центра ПГНИУ, с 10 по 24 января отмечалось три арктических вторжения. Самую низкую температуру воздуха зафиксировали на севере края в Ныробе - в ночь на 14 января столбик термометра здесь опустился до -39.7 градусов, что является рекордом для Пермского края за последние 4 года.

До середины следующей недели заметного похолодания не ожидается. Но уже в понедельник пойдет снег, а во вторник вероятны сильные снегопады с туманом, гололедом и образованием инея на деревьях, так что автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.