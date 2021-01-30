«Сойдет и так!» Мемориал «Аллея журналистов» в Перми завалили глыбами грязного спрессованного снега

Эту неприглядную картину смогли в субботу, 30 января, увидеть гуляющие по Аллее журналистов пермяки. Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

- На мемориальном камне значится, что «Аллея журналистов была заложена в 2005», - обратил внимание на ситуацию в микрорайоне Садовый наш коллега, радио-журналист «Комсомолки» Ярослав Богдановский. - Поправка. Она в 2021 точно была заложена. Кусками спрессованного снега и льда...

Неприглядную картину смогли в субботу, 30 января, увидеть гуляющие по Аллее журналистов пермяки. Пешеходную часть вокруг мемориала коммунальщики почистили, но на обочинах остались лежать грязные глыбы спрессованного снега.

«Ерунда, скоро оттает», «Интересный памятник пермским СМИ», «Символично, мы во льду», - комментируют пост в Facebook подписчики.