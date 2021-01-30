«Лежал на полу и тяжело дышал». Социальные участковые из Пермского края спасли мужчину от смерти

Приехавшие медики экстренно госпитализировали мужчину в реанимационное отделение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Об истории спасения человека рассказали в соцсетях социальные участковые Коми-Пермяцкого округа. ЧП случилось 21 января в селе Егва.

- К нам поступила информация, что в доме на территории села Егва замерзает 57-летний мужчина, - пояснили они на официальной странице Вконтакте «Социальные участковые Коми-Пермяцкого округа». – Мужчина этот нигде не работал, длительное время вел асоциальный образ жизни.

Когда к нему в дом вошли соцучастковые, то увиденное шокировало их.

- Мужчина лежал на полу, ничего не говорил, дыхание было затрудненным, - рассказали специалисты. - Человек замерзал, в доме было так холодно, что не писала ручка. Мы подняли его на кровать, укрыли одеялом и вызвали скорую помощь. Чтобы обогреть дом, нашли дрова и затопили печку.

Приехавшие медики экстренно госпитализировали мужчину в реанимационное отделение Больницы Коми-Пермяцкого округа. Со слов лечащего врача, больной пока находится в тяжелом состоянии.