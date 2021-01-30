«Лежал на снегу и смотрел в небо». В Перми во время лыжной прогулки скончался мужчина

60-летний лыжник умер до приезда врачей «скорой». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 29 января в Перми во время лыжной прогулки скончался 60-летний мужчина. ЧП произошло в лесном массиве на комплексе ППИ.

Лежащего на снегу мужчину увидел проезжающий мимо лыжник, он и позвонил в «скорую».

- Мужчина лежит, смотрит в небо, на вопросы не отвечает, - объяснял очевидец.

Так как произошло это в полутора километрах от начала лыжни, врачи «скорой» выдвинулись на место ЧП на снегоходе спасателей. Увы, по приезду была констатирована смерть 60-летнего мужчины.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти пермяка, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последний месяц. 15 января в Закамске во время лыжной прогулки скончалась 67-летняя лыжница.