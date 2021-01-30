31 января пермякам ограничат доступ на площадь перед Театром-Театром

23 января было испорчены стены Театра-Театра, поэтому 31 января площадь будет закрыта для гуляющих. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В министерстве территориальной безопасности сообщили, что 31 января в Перми для обеспечения общественного порядка во время несанкционированного митинга будет ограничен проход по театральной площади у «Театра-Театра».

- Временные ограждения будут установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории, - говорится в сообщении. - Напомним, здание театра является памятником архитектуры регионального значения. Кроме того, данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования.

Пермякам и гостям города рекомендуется выбирать другие площадки для проведения досуга в свой выходной.

- В библиотеке им. Горького 31 января можно будет послушать концерт «Популярная классика на домрах», - информируют в краевом министерстве территориальной безопасности. - В исполнении трио «ДомRA» прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов XVII-XX веков. Пермская арт-резиденция приглашает на открытие персональной выставки Германа Столбова (Anton) под названием «Хроники села Верх-Иньва. Душа, обереги, обитатели». Вход на вернисаж свободный.

А любители спорта смогут принять участие в масштабном спортивном мероприятии – «Лыжня России», преодолев на выбор одну из трех дистанций - 2, 5 или 10 км. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на портале «Умный спорт» и получить индивидуальный номер.